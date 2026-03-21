MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında dile getirdiği iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yönter, Bakan Gürlek’e destek vererek, “Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’in sonuna kadar yanındayız” ifadelerini kullandı.
Yönter, açıklamasında Özel’i de hedef alarak, yöneltilen suçlamaların karşılıksız kalacağını savundu. “İftiracı Özgür Özel’in itibar suikasti ters tepecek, son tahlilde kendisini zor durumda bırakacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu açıklamalar, siyaset gündemindeki tartışmaların dozunu bir kez daha yükseltti.