Kocaeli’nin CHP’li İzmit Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı öncesinde meclisin başlamasına dakikalar kala MHP’li meclis üyesi Okan Karagöz, İzmit Belediyesi'nin canlı yayın kamerasını bant çekti. Kameraya bant çeken MHP’li Karagöz’e tepki gösteren CHP meclis üyesi Mehmet Nazım Gençtürk, “Türkçülük günü konuşması yapacakmış ‘Ne mutlu Türküm’ diyecekmiş, buradan bozkurt işareti yapacakmış masadaki arkadaşları görmesin, abileri kırılmasın diye kapatmış, abileri kırılmasın diye kapatmış” dedi.

“NE MUTLU TÜRKÜM’ DİYECEKMİŞ ABİLERİ KIZMASIN DİYE KAMERAYI KAPATMIŞ”

MHP’li meclis üyesi Okan Karagöz’ün yandaş medyayı izlemesinden dolayı manipülasyona maruz kaldığını belirten CHP meclis üyesi Mehmet Nazım Gençtürk, “Devlet Bahçeli’de bir yere gittiğinde muhtemelen kameralar kapanıyor reis gittiğinde kapatılıyor stabil bir güvenlik uygulamasını muhtemelen yandaş kanalları çok izlediği için nasıl bir manipülasyona maruz kaldıysa bir kinaye yaratmak istemiş bir eylem yapmış. Ben acaba ‘İzmit Belediyesinin başarılı işleri mi gözükmesin istiyor onun için mi kapatıyor, yoksa CHP’li meclis üyelerinin haklı söylemleri duyulmasın mı istiyor diye” sorguladım." dedi.

Gençtürk şu ifadeleri kullandı:

-Yalnız konuşmasını dinledikten sonra niye kapattığını anladım. Türkçülük günü konuşması yapacakmış ‘Ne mutlu Türküm’ diyecekmiş, buradan bozkurt işareti yapacakmış masadaki arkadaşları görmesin, üzülmesin diye kapatmış, abileri kırılmasın diye kapatmış. Herkes 19 Mayıs ile ilgili güzel sözler söylüyor gençlerden bahsediyor ama şu anda hali hazırda 56 öğrenci tutuklu, ilimizde 32 öğrenciye disiplin soruşturması için üniversitesinde ifade verdi. Yurtlarından atılıyorlar bunlar bizim geleceğimiz değil mi bunlar şehrimizin çocukları değil mi? Kronik böbrek hastası Esila 30 gündür tutuklu.

-İkiyüzlü riyakar politikalar değil herkesi tutuklayan bütünleştiren samimi duygularla 19 Mayıs bayramınız kutlu olsun.