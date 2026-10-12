Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Elbistan-Göksun kara yolunun Hüyüklü Kavşağı’nda meydana geldi. Elbistan’dan Kahramanmaraş yönüne giden A.Y. yönetimindeki otomobil, H.K. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken araçta bulunan 16 yaşındaki Samet Özdemir yaşamını yitirdi.
MİLLETVEKİLİ ZÜHAL KARAKOÇ YARALANDI
Kazada kamyonet sürücüsü H.K. ve araçtaki iki yolcunun yanı sıra otomobil sürücüsü A.Y., MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, MHP İl Başkanı Mansur Metehan ve Karakoç’un kadın koruma polisi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Ortaya çıkan kamera görüntülerinde, kamyonetin kavşaktan ana yola çıktığı sırada otomobilin çarptığı, çarpışmanın ardından kamyonetin devrildiği görülüyor.
Görüntülerin devamında otomobil sürücüsü A.Y.’nin araçtan inerek kazazedelere yardım etmeye çalıştığı anlar da yer alıyor.
İKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tedavilerinin ardından taburcu edilen kamyonet sürücüsü H.K. ile otomobil sürücüsü A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.