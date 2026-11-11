CHP kurultayı hakkında verilen ‘Mutlak Butlan’ kararı için Yargıtay aşaması beklenirken, MHP’li TBMM eski Başkanı Ömer İzgi’den, CHP’nin eski Genel Başkanı ve YENİ Parti lideri Özgür Özel’e sürpriz destek geldi. İzgi, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Mutlak Butlan kararı hatalıdır, CHP tüzel kişiliği ağır mağduriyete uğramıştır’’ dedi.

CHP’nin 39. Kurultayını yapıp yönetimini seçmesi nedeniyle, 38. Kurultaya yönelik iptal istemli davanın ‘Konusuz kaldığını’’savunan hukukçu İzgi, bundan sonra yaşanabilecek gelişmeleri de değerlendirdi.

İzgi, “Yargıtay istinaf kararını bozup, davayı reddeden asliye hukuk mahkemesi kararını onayabilir. Bu durumda ‘Mutlak butlan’ ortadan kalkar, Kılıçdaroğlu yönetimi sona erer. Özgür Özel ve arkadaşlarına CHP’ye dönüş yolu açılır’’ dedi ve şunları söyledi:

107 KİŞİ İLE TOPLANIR

“İstinaf tarafından davanın konusuz kaldığı kararı verilmemesi de bozma nedeni olabilir. Özgür Özel yönetimi 39. Kurultayda bir kez daha seçilmiştir. İptal istemi ise 38. Kurultay içindir. 39. Kurultay asliye hukuk mahkemesinin ret kararından sonra yapılmış ve meşruiyeti tartışma konusu olmamıştır. 38. Kurultaydaki kararlar yenilenmiş, varsa olumsuzluklar ortadan kaldırılmıştır.”

CHP’nın mevcut yönetiminin eksik delegeler gerekçesiyle kurultayı toplamamasını da değerlendiren İzgi şunları söyledi:

‘’Tüzüğe göre kurultay için ilk toplantıda çoğunluk yoksa 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel Başkan ile PM ve YDK’nın asil ve yedek üyeleri ile kurultay çalışmalarını yönetecek 7 kişiden oluşan toplam 107 delege ile kurultay toplanıp karar verebilir.’’

Tecrübeli bir hukukçu

MHP Ankara İl Başkanlığı ve MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan hukukçu Ömer İzgi, 1999 seçimlerinde Meclis’e girdi. MHP Grup Başkanvekilliği görevini de yapan İzgi, 21. Dönem’de 2000–2002 yılları arasında TBMM’nin 21. Başkanı oldu.

MAHKEME REDDETMİŞTİ

Ankara 24 ve 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemeleri, CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultaylarının iptali istemini reddetmiş, 39. Kurultay toplanıp yeni yönetim seçildiği için davanın konusuz kaldığı vurgulanmıştı. İstinaf Mahkemesi ise kararı bozup ‘Mutlak Butlan’ kararı verdi. Özel yönetimi son buldu, Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye geri döndü.