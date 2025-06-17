Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da suikaste uğramasının ardından başlatılan soruşturmada Tolgahan Demirbaş Ateş’in cinayetini azmettirmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken Emre Yüksel ise tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan 18 yıl hapis cezası aldı.

MHP'nin A takımında yer alan İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi de dikkat çekici ifadeler kullandı.

Yönter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mazlumlar mahkum olursa adalet yerin dibine geçer… Elbette adalet tecelli edecek, masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek…"

Mazlumlar mahkum olursa adalet yerin dibine geçer… Elbette adalet tecelli edecek, masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek… pic.twitter.com/hWl15CWARw — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) June 17, 2025

TOLGAHAN DEMİRBAŞ VE EMRE YÜKSEL KİMDİR?

Ülkü Ocakları eski yöneticisi olan Tolgahan Demirbaş'ın aranırken MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde saklandığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasından edinilen bilgiye göre Demirbaş cinayetten bir gün önce 5 kez, cinayetten yaklaşık yarım saat sonra da iki kez eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal ile görüştü. Facetime üzerinden yapıldığı belirlenen tüm görüşmeler soruşturma dosyasına girdi. Demirbaş aynı zamanda tetikçi Eray Özyağcı'yı araçla kaçırdı.

Tolgahan Demirbaş ve Olcay Kılavuz

Cinayete yardım suçundan 18 yıl hapis cezası alan Emre Yüksel'in, cinayetten kısa süre sonra kullandığı telefondaki bilgilerini sıfırladığı ortaya çıktı. Gazeteci Can Bursalı'nın haberine göre, dosyaya giren bilirkişi raporunda, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın özel kalem müdürü olan Yüksel'in, aynı zamanda bazı Ülkü Ocakları üyelerinin kullandığı trol hesapların organizasyonunu yaptığı da anlaşıldı.

Emre Yüksel ve Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım

Tetikçi Özyağcı'yı, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'la birlikte İstanbul'dan Ankara'ya götürdüğü de tespit edilen Yüksel'in, cinayetten sonra Sinan Ateş'le ilgili internette arama yaptığı da tespit edildi. Bilirkişi raporunda, Yüksel ile Demirbaş'la yaptığı telefon görüşmeleri de yer aldı. Ayrıca, Yüksel - Demirbaş ikilisinin WhatsApp uygulaması üzerinden yaptığı yazışmaların silindiği belirlendi.