TBMM Adalet Komisyonu’nda 7 Ağustos saat 15.32’de başlayan görüşmeler 8 Ağustos sabahına kadar sürdü ve 08.54’te tamamlandı. Gergin geçen komisyonda tansiyon yükseldi, İYİ Parti ve MHP’li milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı. 12 maddelik teklifin ikinci maddesinde yer alan örgüt tanımındaki “PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını” ifadesindeki “bağlı bütün” ibaresi “bununla bağlantılı her türlü” olarak değiştirildi.



TÜRKEŞ'TEN ELEŞTİRİ



Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra AKP’li Başkan Cüneyt Yüksel ile İYİ Partili Rıdvan Uz arasında gerginlik çıktı. “Adil olacaksınız” diyen Uz, Yüksel’e doğru yürüdü. Yüksel de “Terbiyesizler, otur yerine’’ diye karşılık verdi.



Saat 03.00’ü gösterdiğinde toplantının en sert tartışması çıktı. Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, “1997’de Türkeş’in yaptığı siyaset bitmiştir. Yeni gelen liderine saygımız var, yoğurt yiyişine hiçbir şey diyemeyiz ama kendi yaptığı pislikleri de Türkeş’i kendine çamaşır suyu yaparak aklayamaz” dedi.







MASAYI YUMRUKLADI



Bu sözlere MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül sert tepki gösterdi masaya yumruğunu vurdu ve “Ağzını topla, pislik sensin, kimin evladı olduğunu bileceksin” karşılığını verdi. Bunun üzerine İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın “Sen ne yapıyorsun?” diyerek tepki gösterdi:



Bülbül: Ağzını topla

Türkeş: Toplamıyorum, ne yapacaksın, dövecek misin?

Bülbül: Yazıklar olsun sana

Türkeş: Beni tehdit ediyor ya, böyle bir şey olamaz.

Bülbül: Seni kimse tehdit etmesin diye mücadele ediyoruz

Burak Dalgın: Sen yapıyorsun ya

Bülbül: Sen kimsin ulan, oyarım seni, gel dışarı gel.



Tartışma sırasında Bülbül, Dalgın’ın üzerine yürüdü. Milletvekilleri araya girerek arbedeyi engelledi ve Bülbül salondan çıkarıldı.