Kayserispor'a bu sezon Adana Demirspor'dan transfer edilen Abdulsamet Burak, geçtiğimiz günlerde bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan futbolcu Abdulsamet Burak’a sahip çıktı.

'SAHİP ÇIKMAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Ersoy paylaşımına, "Futbolcumuz Abdulsamet Burak kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.5 yıl önce suç teşkil ettiğini bilmeden ki bunu bilse kendi kimlik numarası ile bunu yapmayacağını bildiğimiz, yaptığı bir hatadan dolayı yaşadığı bu elim olaydan dolayı da kendisine sahip çıkmamamız bizi tanıyan insanların tahmin edebileceği üzere mümkün değildir.

Bir futbolcu kolay yetişmiyor ve bu bir hata ise bilinçsizlikten kaynaklıdır ki her birey hata yapabilir. O yüzden camiamızın bir parçası olan kardeşimizin dün olduğu gibi bugünde, yarında yanında olacağız.

Büyük camia olmakta bana göre bunu gerektirir. Şartlar ne olursa olsun iyi günde, kötü günde biz bize yakışanı yapacağız. Kulübümüzün maddi bir zararı olmaması adına da kardeşimizin maaşını hak mahrumiyeti süresi olan 1 yıl boyunca şahsımdan kulübümüze yatıracağımı bildirir, tüm Kayserisporlu taraftarlarımıza ve sevdalılarına saygılarımı sunarım. Sevdamız Kayserispor" notunu düştü.