MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Kanal 52’de yaptığı açıklamalarda AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i sert sözlerle eleştirdi.



Belediyenin kentsel dönüşüm adı altında boş arazilere konut projeleri geliştirdiğini savunan Şanlıtürk, sorumluluğun tamamen belediye yönetimine ait olduğunu vurguladı.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM DİYE YUTTURUYOR'

Şanlıtürk, “Ordu Büyükşehir Belediyesi, boş arazilere konut dikmeyi kentsel dönüşüm diye yutturuyor. Genel müdür sorumlu mudur? Tabii ki sorumludur. Bunu hiç sağa sola sapmadan açıkça söylüyoruz. Ordu, Cumhur İttifakı’nın belediyesidir, kabul, ama tüm sorumluluk onundur” dedi.

'ADNAN OKTAR'IN KEDİCİKLERİ GİBİ...'

Belediyenin iletişim birimlerine 12-13 milyon TL harcayarak algı oluşturduğunu iddia eden Şanlıtürk, “STK başkanlarını belediye kasasından maaşlandırıp sus payı vermek kolay. Sosyal medyada Adnan Oktar’ın kedicikleri gibi ‘Çok iyi yaptık, çok güzel’ videoları paylaşılıyor. Kamunun parasıyla gazetelere ısmarlama haber yaptırmayı bırakın” diyerek tepkisini dile getirdi.

'ENERJİ ÜRETİYORMUŞ, HAYDİ GÖSTER BAKALIM'

Belediyenin enerji üretimi iddialarına da değinen Şanlıtürk, “Neymiş efendim, enerji üretiyormuş. Haydi, göster bana, nerede nasıl enerji üretiyorsun? Gel, derelerinden bir numune alalım, bakalım” ifadelerini kullandı.

'GARİBANA DEVLETİN GÜCÜNÜ GÖSTERMEK KOLAY'

Ayrıca, belediyenin küçük esnafa karşı tutumunu eleştiren Şanlıtürk, “Derenin yanında köfte satan garibana kaymakam, zabıta gönderip devletin gücünü göstermek kolay. Gel, büyükşehir belediyelerine o gücü göster” diye konuştu.