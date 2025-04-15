İki ay önce kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından ilk kez 4 Nisan'da Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederken kameralar karşısına geçmişti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora ve TBMM Kupası Tenis Turnuvası birincisi kızı Ahen, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere partinin genel merkezinde ziyarette bulundu.

'ROBLOX AÇILSIN'

MHP'li vekil Dora ziyaretin ardından, "Sevgili çocuklar, müjde" sözleriyle şu bilgileri paylaştı:

"Kızım Ahen Dora, Devlet Dedesi'nin elini öpmeye gittiğinde hepinizin mustarip olduğu bir sorunu 'Yaparsa Liderimiz yapar' diyerek, Devlet Dedesi'ne arz etti. Roblox oyun ve oyun geliştirme platformunun çocuklar için sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirme, oyunlarda strateji üretmelerine imkân sağlayan ve bu sayede zekâ gelişimlerini olumlu yönde etkileyen özelliklerinden bahsederek Roblox'u tamamen kapatmanın bir çözüm olmadığını; yaş sınırı ve zararlı kısımlara erişim engeli getirilerek yeniden açılabileceğini anlattı. Sayın Genel Başkanımız, yakinen ilgilenerek 'Bu konuyu gündemimize alalım o halde' dedi. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için ve nesillerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz."

ROBLOX 7 AĞUSTOS'TA KAPATILMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 7 Ağustos'ta oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatıldığını duyurmuştu. Karar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınmıştı.

Mahkeme, platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı vermişti.

Karar, UYAP üzerinden yayınlandıktan sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konulmuştu.