Kayserispor-Bodrumspor arasında oynanacak olan Süper Lig maçında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ait, “Büyük Başkan, Bir Başkadır Benim Memleketim’ yazılı pankartın asılmasına Kapalıkale Taraftar Derneği tarafından izin verilmemiş, TV1 Televizyonu’nda ise, Kayserispor’un Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın pankartının asılmaması 1.Gün programında eleştirilmişti.

POLİSİN YANINDAN TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Hiçbir kurum, şahıs ismi kullanılmadan yapılan eleştiriler sonrası Kapalıkalı Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, TV1 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur’u telefonla arayıp tehdit etti. Tehdit sonrası, beraberindeki kalabalık bir grup ile televizyon binasına gelen ve yukarıya yanında 3 kişi ile çıkan Dirgenali, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik şube Müdürlüğünde görevli baş komiser ve bir polis memurunun yanında TV1 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur, Haber Müdürü İsmail Şahin ile Haber Şefi Tolga Yılmaz’a tehditlerini sürdürdü.

“BU SİZE SON UYARIM”

Dirgenal’inin gazetecilere, “Bu size ilk ve son uyarım, benim adımı ve Derneğimizin adını ağzınıza alırsanız gereği yapılır” dediği öğrenildi.

MHP’Lİ VEKİL POLİSİN ELİNDEN ALMIŞTI

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray’ın Kayserispor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada sahaya atlayan Kayserispor taraftarı, Galatasaraylı oyuncularla fotoğraf çektirdiği sırada Kapalıkale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali tarafından darp edilmişti. Olayın ardından sahadan uzaklaştırılan Ahmet Dirgenali’ye, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy sahip çıkmıştı. Kale arkası tribününe giden Ersoy, polise müdahale ederek Dirgenali’yi polisin elinden almış ve birlikte stattan ayrılmıştı.