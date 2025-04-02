Ankara Polatlı’da görevli bir hâkimin, MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora’nın kullandığı

çakarlı araca ‘geçiş izni vermeyerek kaza yapmasına neden olduğu’ gerekçesiyle yargılanıyor. T24’ün haberine göre, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin, ‘kusuru yoktur’ raporuna rağmen hâkim hakkında tanık beyanlarıyla dava açıldı.

Polatlı hâkimi hakkında, “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına neden olan kaza ise 26 Haziran 2024’te yaşandı. Polatlı’dan Ankara’ya doğru Dora çakarlı aracıyla hatalı sollama yaptı. Dora, aralarında 4-5 araba mesafe varken çakarlı araç makas atarak hakimin önüne geçti.

HAKİM YOLUNA DEVAM ETTİ

Dora’nın frene basılmasıyla hızını alamayan araç savrulmaya başladı, bu hareketlerin kendisini kışkırtmak amaçlı yapıldığını düşünen hakim ise yoluna devam etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Dora’nın kontrolündeki çakarlı araç bir TIR’a arkadan çarptı. Dora kaza nedeniyle hafif şekilde yaralanırken yanındaki kızı yara almadı.

Vekil: Sıkıştırıldım, Hakim: Hatalı solladı

DAVACI VEKİL: Kazadan bir gün sonra Dora, hâkiminden şikayetçi oldu. Hakimin hareketleri nedeniyle trafikte sıkıştığını aracın hakimiyeti kaybederek kaza yaptığını söyledi.

DAVALI HAKİM: Suçlamayı reddeden hakim ifadesinde, araçta kendisiyle beraber savcı arkadaşının bulunduğu bilgisini verdi. Hakim, “Sol şeritten yaklaşık 120 km hızla gidiyordu. Hatalı sollama yapacağını anladım. Çakarlı araç makas atarak önüme geçti” dedi.

TANIKLAR: Hakimin arabasındaki savcı tanık oldu. İfadesinde, Dora’nın kullandığı aracı kendi araçlarının önüne kırdığını söyledi. Dora’nın arkadaşı N.K.İ isimli kadın da hâkimin yol vermediğini anlattı.