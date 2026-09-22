Olay, dün saat 17.50 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan Hanife B. (59), oğlunun odasından silah sesi duydu. Yatak odasına giren anne, Batuhan Bıyıkoğlu’nu sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu. Durumu dışarıda bulunan eşi İlhami B.’ye bildiren Hanife B.’nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı ve bilinci kapalı halde Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Bıyıkoğlu, burada hayatını kaybetti.

TEYZESİNE “HAKKINIZI HELAL EDİN” MESAJI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Bıyıkoğlu’nun olaydan kısa süre önce WhatsApp üzerinden teyzesine mesaj gönderdiği belirlendi. Mesajda, “Teyzem bize gelseniz iyi olur, babam dışarıda eve gelsin, annem evde tek benimle, anneme destek verin yalnız bırakmayın, hakkınızı helal edin” ifadelerinin yer aldığı tespit edildi. Odada yapılan aramada telefonunun şifresinin de yazılı olduğu bir nota ulaşılırken, notta “Telefonda bir hatıra bıraktım size, izlersiniz. Özür dilerim, affedin” ifadelerinin bulunduğu öğrenildi. Telefon incelemesinde ise yaklaşık 4 dakikalık video kaydı tespit edildi.

6 AYDIR İŞSİZDİ

DHA'nın aktardığı bilgilere göre polisin ifadesine başvurduğu anne Hanife B., oğlunun 2020 yılında eşinden boşandığını ve kendileriyle birlikte yaşadığını söyledi. Bıyıkoğlu’nun özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ancak yaklaşık 2 aydır işsiz olduğunu belirten anne, oğlunun herhangi bir borcu veya psikolojik sorunu bulunmadığını ifade etti.

2 YIL ÖNCE EŞİNDEN BOŞANDI

Baba İlhami B. ise oğlunun yaklaşık 2 yıl önce boşandığını ve bu süreçte psikolojik sorunlar yaşadığını, yaklaşık 6 aydır da işsiz olduğunu anlattı.

2016 yılında İstanbul’da polis memuru olarak emekli olan İlhami B., kendisine ait 3 ruhsatlı tabanca bulunduğunu ancak olayda kullanılan seri numarası silinmiş tabancanın kendisine ait olmadığını söyledi. Tabanca, kovan ve telefon inceleme yapılmak üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

MHP'Lİ VEKİLİN AİLESİNİ DE KORUDU

Gazeteci Doğancan Cesur'un haberine göre Batuhan Bıyıkoğlu'nun bir dönem eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın ailesinin korumalığını yaptığı öğrenildi.