İran ile İsrail arasındaki tansiyon gittikçe artıyor. İki ülkede de ciddi kayıplar verilirken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den savaşa ilişkin bir değerlendirme geldi.

'HESAPLAŞMA YAKLAŞIYOR'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatan MHP'li Yönter, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin işaret ve iddia ettiği görüşlerine herkes kulak vermeli. Tehdit sinsi ve yoğun…Hesap ve hedef sahibi elbette İsrail’den ibaret değil, karşımızda Türk ve İslam düşmanlığını varlık sebebi sayan haçlı kafası, Siyonist- Emperyalist azgınlık var. Dikkat! Çember daralıyor, hesaplaşma yaklaşıyor!" ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin işaret ve iddia ettiği görüşlerine herkes kulak vermeli. Tehdit sinsi ve yoğun…Hesap ve hedef sahibi elbette İsrail’den ibaret değil, karşımızda Türk ve İslam düşmanlığını varlık sebebi sayan haçlı kafası, Siyonist- Emperyalist azgınlık… https://t.co/w7ERAy8SLE — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) June 18, 2025

BAHÇELİ: 'İSRAİL ANADOLU'YU ÇEVRELEMEK İSTİYOR'

Devlet Bahçeli, dün İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapmıştı

Bahçeli, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktadır. İran'a karşı 13 Haziran saldırısı göstermiştir ki her an tedbir ve teyakkuz halinde olmak coğrafyamızın bize yüklediği sorumluluktur. Aksi halde bölgesel alanda kıvılcımı çakılacak bir savaşın küresel eksene sıçraması halinde hiçbir millet, hiçbir medeniyet bunun altından kalkamayacaktır" demişti.