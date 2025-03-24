Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık "Seni not ettik" diyerek kendisini tehdit eden MHP'li İzzet Ulvi Yönter'e yanıt verdi. Kocabıyık, "Dua et de ben seni not etmeyeyim!" dedi.

Kocabıyık, "İzzet Ulvi Yönter adlı MHP yöneticisi bar fedaisi üslûbuyla benim için 'seni not ettik' demiş. Ona diyeceğim şudur: Senin beni not etmenin bir önemi yok, dua et de ben seni not etmeyeyim. Benden ispat mı istiyorsunuz sayın Yönter. Memnuniyetle: şu an da ülkemizin en güçlü partisi MHP’dir, lideri Sayın Devlet Bahçeli siyasi sistemin en tayin edici, en kudretli siyasetçisidir. Yaşayarak biliyoruz ki, MHP’nin ve sayın Bahçeli’nin içine sinmeyen hiçbir tasarrufun icrası mümkün değildir. Hukuk devleti kimliğimizi hançerleyen son olayları bir sözüyle durduracak bir lider bu müdahaleyi yapmıyorsa sorumlu olarak görülür." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz gün İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmaya tepki gösteren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklama kararı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter de Kocabıyık'ı şu sözlerle tehdit etti:

-Yalan ve iftira zulümdür…Bu zulme Bay Kocabıyık olur demiş, ortak olmuştur…Söz konusu iddiaların ispatı acilen lazımdır.

-Aksi halde müfterilik ve müptezellik muhatap Koacabıyık’ın yakasına, hatta alnına yapışacaktır. Anlaşılan husumet sürekli renk değiştirmektedir. Tıpkı bukalemun gibi…Biz de seni not ettik Bay Kocabıyık…

İMAMOĞLU'NA DESTEK İHRACA GÖTÜRDÜ

Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, "Erdoğan sen aslında kendine darbe yaptın" demişti.

Kocabıyık ardından kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edilmişti.