MHP kulislerinde son dönemde yapılan kamuoyu yoklamaları sert tartışmalara yol açtı.

Partide, oy oranlarının düşüşe geçtiğini gösteren anketler “bilinçli operasyon” olarak nitelendirilirken, Cumhur İttifakı’nın geleceğine ilişkin kaygılar da artıyor.

MHP kaynakları, özellikle yaz aylarından bu yana servis edilen anketlerde partinin oylarının “gerçek dışı şekilde düşük” gösterildiğini savunuyor.

“Bu anketler bir algı yönetimi. Partimizi zayıf göstermek isteyen çevreler var” değerlendirmesi öne çıkarken, rahatsızlığın sadece MHP ile sınırlı olmadığı da belirtiliyor. AKP seçmeninde de kararsızların oranının yükseldiğine dikkat çekiliyor.

MİLLİYETÇİ TABAN RAHATSIZ

Kulislerde, bu eğilimin temel nedeni olarak “yeni açılım süreci” gösteriliyor. İktidarın çözüm sürecine benzer bir mekanizma ile Meclis’te komisyon kurulmasına öncülük etmesi, milliyetçi tabanda ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, parti içinde, “2013-2015 döneminde yaşananlar hafızalarda taze. O dönemin acı faturası Cumhur’a kesilmişti. Şimdi aynı hatanın tekrarlanması ihtimali seçmende güven kaybına yol açıyor” yorumları yapılıyor. “Cumhur İttifakı’nı asıl yıpratan, açılım tartışmaları oldu” görüşü öne çıkıyor.

‘‘2015 BENZERİ BİR TABLO’ İHTİMAL DAHİLİNDE’

Öte yandan bazı MHP’liler, anketlere yönelik öfkenin “fazla abartılmaması gerektiğini” de düşünüyor.

Bu görüşe göre, sonbahar siyasetiyle birlikte ekonomi gündeminin ve yerel sorunların yeniden ön plana çıkması, açılım tartışmalarının etkisini azaltabilir.

Ancak yine de milliyetçi tabanın hassasiyetleri dikkate alınmazsa, “2015 benzeri bir tablo” ihtimal dahilinde görülüyor.