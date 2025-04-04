MHP lideri Devlet Bahçeli 4 Şubat 2025 tarihinde hastanede tedavi alınmıştı.

Tedavisini ve istirahat dönemini tamamlayan Bahçeli 66 gün sonra mesaisine geri döndü.

Alparslan Türkeş’in anıt mezarına giden Bahçeli, uzun bir aranın ardından ilk kez burada görüntü verdi.

Bahçeli'nin Türkeş'in kabrini ziyaret edeceği saat 13:00 olarak açıklanırken başta basın mensupları olmak üzere MHP'li kurmaylar da Türkeş'in kabrinde hazır bulundu.

TOGG DEĞİL AUDİ TERCİH EDİLDİ

Türkeş'in kabrine gelen MHP'li isimler araçlarını belirlenen alana park ederken, araçların Alman malı Audi olması dikkat çekti.

MHP'nin yerli ve milli söyleminin aksine TOGG yerine Audi tercih etmesi sosyal medyada vatandaşların gözünden kaçmazken tepkiler de gecikmedi.

İşte o yorumlardan bazıları...

- "MHP'li vekiller Audi araçlara biniyor nerede milli duruş"

- "Cumhur ittifakının Ortağı MHP Lideri Rahmetli Türkeş'in kurduğu Partinin Sayın genel Başkanı ve Kurmayları içinde Bir tane Togg Gördünüz mü Kabristana gelen.. Hepsi ya DB Plaka Audi ya Mhp plaka merco...Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu..."

- "TOGG nerde"

İşte o görüntü: