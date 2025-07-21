Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin artık milliyetçi camianın temsilcisi olamayacağını belirten Özcan’a, MHP'li milletvekillerinden gelen cevaplar sertliğiyle dikkat çekti.

Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, hakaret ve kişisel saldırı içeren sözleriyle tepki topladı.

“BAHÇELİ MİLLİYETÇİ CAMİANIN MENSUBU BİLE DEĞİL”

CHP’li Tanju Özcan, yaptığı açıklamada MHP'nin artık Türk milliyetçiliğinin merkezi olamayacağını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Türk milliyetçiliğinin merkezi MHP değildir. Devlet Bahçeli de milliyetçi camianın bırakın lideri olmayı, mensubu bile olmadığını son yaptıklarıyla ispat etti! MHP’ye hâlâ oy vereceğim diyen varsa, benim nazarımda milliyetçi, vatansever değildir.”

Özcan açıklamasında, milliyetçilik anlayışını rahmetli Bülent Ecevit üzerinden tarif ederek, “Gerçek Türk Milliyetçisi, Kıbrıs’a çıkartma yapan, ABD’yi ciddiye bile almayan rahmetli Ecevit gibidir” ifadelerini kullandı.

“ADAMDAN BAŞKA HER ŞEYE BENZİYORSUN”

Tanju Özcan’ın sözleri üzerine MHP’li vekillerin yanıtı sosyal medya üzerinden geldi. Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, şu ağır ifadeleri kullandı:

"Yüzünün nuru, sözünün izzeti kalmamış. Adamdan başka her şeye benziyorsun.

Kıymetsiz, hürmetsiz meczup herif... Sen ömrün boyunca millet, memleket uğruna iz bırakacak kaç tane iş yaptın? Kurulmuşsun Bolu’ya. Huzur sorunu yok, çatışma yok. Doğu, Güneydoğu’da kaç sene yaşadın? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Altın kuru, keyfin de yerinde. Hırlar durursun tabii. Bu işler senin ağababalarını aşar. Herkes üzerine düşeni yerine getirsin, bildiği mevzular üstüne konuşsun. Bu işler senin boyunu aşar. Sen çöpünü topla, gevşek"

“ŞEREFSİZ, KÖPEK”

Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ise daha da ileri giderek, “Bu şerefsize söylenecek tek söz, Yıkıl oradan köpek” dedi.