Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21'inci dönem İstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya hayatını kaybetti. Eski milletvekilinin MHP camiasında üzüntüyle karşılandı.
CENAZE PROGRAMI FATİH CAMİİ'NDE DÜZENLENECEK
Hayatını kaybeden Mustafa Verkaya’nın cenaze törenine ilişkin detaylar netleşti. Verkaya için 21 Ağustos 2026 Cuma günü Fatih Camii’nde cenaze töreni gerçekleştirilecek.
Kılınacak cenaze namazının ardından Verkaya'nın naaşı toprağa verilecek.
MUSTAFA VERKAYA KİMDİR?
Kahramanmaraş doğumlu (1954) Jeofizik Mühendisi ve siyasetçi Mustafa Verkaya, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde tamamlamıştır.
1999 yılındaki genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi listesinden 21. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclise seçilmiştir. Parlamentosundaki üç yıllık görev süresi, 3 Kasım 2002 seçimleriyle sona ermiştir.
Milletvekilliği dönemi boyunca anayasa değişiklikleri, milli güvenlik politikaları, hukuk reformları, medya, madencilik ve yükseköğretim başlıklarında yasama faaliyetlerine katılmıştır.