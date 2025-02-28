Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi'nin kurucu lideri ve eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı telefonla aradı. Ancak, Bahçeli'nin aramasına yanıt verilmemesi üzerine MHP görüşme talebini geri çekti.

MHP’den Resmi Açıklama GeldiMHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak parti duruşunu kamuoyuyla paylaştı. Özdemir, "Türk siyasi tarihinde genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerinde bulunmuş muhterem Necmettin Erbakan'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhum liderin oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış; ancak kendisine geri dönüş sağlanmamıştır. Gelinen noktada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Necmettin Erbakan'ı Rahmetle Anıyoruz"Açıklamasını, merhum Necmettin Erbakan'ı anarak tamamlayan İsmail Özdemir, "Bir kez daha merhum Necmettin Erbakan beyefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz" sözleriyle taziye dileklerini iletti.