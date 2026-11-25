MHP'nin TBMM'de kurulacak olan İzleme Komisyonu'nda görevlendireceği isimler belli oldu. MHP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, İzleme Komisyonu'na Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Feti Yıldız ile Sakarya milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün görevlendirildiği duyuruldu. Açıklamada, "TBMM’de kurulacak olan İzleme Komisyonuna Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin talimatları doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti YILDIZ ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent BÜLBÜL görevlendirilmişlerdir" ifadeleri kullanıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda 19 kişinin yer alacağını açıklamıştı.

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