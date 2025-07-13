11 Temmuz'da PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentindeki Cesena Mağarası'nda 'silah bırakma' gösterisi düzenlemesinin ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulacak komisyona çevrilirken, MHP'li Feti Yıldız'dan çözüm sürecine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İstanbul milletvekili ve MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in açıklamalarını paylaşarak, Özer'in analizleri için övgü dolu yorumda bulundu.



Yıldız'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım şu şekilde:



"Prof. Dr. Ahmet Özer Mecliste kurulan Komisyonda tarihsel perspektifi anlatırken,

Türklerle Kürtlerin 1000 yıllık beraberliğinin 900 yılının Osmanlı Türk Devleti dönemine ait olduğunu söylemiş,

doğru söylemiş….

Osmanlı Türk Devleti’nin egemenlik alanında 60’tan fazla devlet vardı.

fiilen 45 devlete hükmetti.

Bu 45 devletin 27’si Asya,

13’ü Avrupa,

5’i de Afrika Kıtasındaydı.

Hoca yaşadığımız son 20 yılı da bir dönem saydığı için sayıyı 7’ye çıkarıyor

Bize göre tarihte 6 önemli kesişme noktası bulunmaktadır.

1 ) Malazgirt: Alparslan-Mervaniler

2. ) Çaldıran: Yavuz Sultan Selim-İdris‘i Bitlis’i

3 ) Cizira-Botan: II. Mahmut /Abdulmecit -Bedirhan Bey

4) Erzincan : İkinci Abdülhamit-Hamidiye Alayları

5) Erzurum : Mustafa Kemal ve isyanlar dönemi.

6)Erbil/Hewler: Özal-Barzani,Talabani

Kürtlerle Türklerin tarihte ilk beraberliği Malazgirt‘te gerçekleşmiştir.

Bizans imparatoru Romen Diyojen’e karşı savaşa tutuşmadan önce Selçuklu Sultanı Alpaslan Gazi ünlü Veziri büyük devlet adamı Nizamülmülk’ü Silvan ilçesinde

yaşayan Mervani Kürt Beyi Nizamettin’e göndermiş ve yardım almıştır.

Şimdi kardeşlik zamanı…"





YARIN DURUŞMAYA ÇIKACAK



30 Ekim 2024'te İstanbul'da gözaltına alınan ve 4 Kasım'da tutuklanan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yarın Silivri F Tipi Cezaevi kampüsünde sabah 10’da tutuklu bulunduğu 'kent uzlaşısı' davası kapsamında ikinci duruşmasına çıkacak.