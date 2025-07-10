Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinde kritik aşamaya gelindi. 11 Temmuz beklenirken, dün İmralı’dan bir video mesaj yayımlandı.

Bundan sonraki adımlar ve sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter, tv100’de "Cansu Canan ile Özgür İfade" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin yeni bir döneme geçtiğini söyleyen Yönter ‘Birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız’ dedi.

Yönter’in açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

-Türkiye tarihi bir eşikte. Yeni bir döneme geçiyoruz. Terörsüz Türkiye’nin arifesindeyiz. Yarım asrı bulan kanlı bir sürecin sonuna geldik.

-Allah’ın izniyle birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız.

-Türkiye büyük bir külfetinden kurtuluyor. Türkiye yüzyılına, terörsüz Türkiye hedefi mühür vuracak.

"DANANIN KUYRUĞU BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KOPACAK"

-Milli birlik ve beraberlikle yeni yüzyılı karşılayacağız. PKK terör örgütü birkaç gün içerisinde silah bırakacak.

-Sürecin provoke edilmesinden elbette uzun bir süredir hem endişe ettik hem de bu konuda sayın genel başkanımız uyarılarını, kaygılarını, düşüncelerini paylaştı.

-Artık dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak. Türkiye huzurlu bir döneme geçecek. Türkiye, barış ve kardeşliğin ikame edildiği bir döneme geçecek.

-Biz Terörsüz Türkiye’yi amasız fakatsız destekliyoruz. Bu hususlara ulaşma noktasında son derece kararlıyız.