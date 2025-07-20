İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına ilişkin söylediği ileri sürülen sözlerle ilgili tekzip beklediğini belirtti.

'HERKESE AĞIR GELECEK'

Dervişoğlu, resmi sosyal medya hesabından Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun" sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Dervişoğlu "Böyle bir temenniye inanmak bile istemiyor, tekzip edilmesini bekliyorum. "Aksi halde" diye başlayan bir cümle kurmak herkese ağır gelecektir" ifadelerini kullandı.

'BİRİ KÜRT BİRİ ALEVİ OLSUN'

Gazeteci İsmail Saymaz, Bahçeli'nin partisinin milletvekilleri ile gerçekleştirdiği toplantıda kullandığı ifadeleri köşesine taşımıştı.

Saymaz'ın aktardığına göre Bahçeli, birkaç ay önce MHP'li milletvekilleriyle gerçekleşen bir toplantıda, "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" diye konuştu.

Bu sözlerle ilgili MHP'den henüz bir tekzip gelmedi.