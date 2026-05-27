MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı tebriği için Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.

Söz konusu gelişmenin ardından AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fuat Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli'yi eleştirdi.

Uğur paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu ile Özel'i barıştırmaya çalışması ilginç bir seyir izliyor.

Sayın Bahçeli'nin yakında "Özgür Özel gerekirse umut hakkından yararlansın ve hatta CHP Meclis Grubunda konuşsun. Ama artık silahları; yani bu tezgahları bırakacağını, İmamoğlu'nun emir eri olmaktan vazgeçtiğini açıklasın. Hilesiz ve ahlaklı bir CHP için elini taşın altına koysun" diye konuşursa şaşırmam."

'TALİHSİZ BİR GÖNDERİ OLMUŞ'

MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, gazeteci Fuat Uğur'un Bahçeli hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Özkan, yaptığı açıklamada, "Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı Fuat Uğur?" ifadelerini kullandı.

Özkan'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı Fuat Uğur? Milliyetçi Hareket Partisi Lideri, Türk siyasi tarihinde geçmişe ve geleceğe karşı her zaman sorumlu hareket etmiştir. Onun aklı hep Türkiye’dir. Ve her zaman "önce ülkem ve milletim" demiştir. Talihsiz bir gönderi olmuş, yakışmamış."