MHP TBMM Grubu, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç yer aldı.

ÖZEL HEDİYE VERDİLER

Ziyaret sırasında, Bahçeli'ye 'Lider Ülke Türkiye' idealini yansıtan özel bir hediye takdim edildiği belirtildi. MHP TBMM Grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu hediyenin detaylarına değinildi.

MHP TBMM Grubu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekilimiz Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekilimiz Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye üç hilalin ışığında ve al bayrağımızın gölgesinde, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin imzasını taşıyan; güçlü ve aydınlık Lider Ülke Türkiye idealini yansıtan hediyeyi takdim ettiler' ifadelerini kullandı.