Denizli'nin Buldan ilçesinde 20 Ağustos'ta düzenlenecek olan Buldan Kültür Festivali öncesi siyasi gerilim yaşandı. MHP Buldan İlçe Başkanlığı, sanatçı Suavi'nin konserinin iptal edilmesi için resmi makamlara başvurdu. İlçe Başkanı Hamdi Taşdelen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konserin 'toplumsal hassasiyet' oluşturduğunu savundu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Taşdelen açıklamasında, 'Kamuoyunda tepki çeken Suavi konserinin toplumsal hassasiyet oluşturduğu değerlendirilip konserinin iptali ile ilgili olarak gerekli girişimler tarafımızca başlatılmış, konu resmî makamların değerlendirmesine sunulmuştur. Toplumumuzun birlik ve beraberliğini korumak, ortak değerlerimize saygıyı savunmak ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalmak hepimizin ortak sorumluluğudur' ifadelerini kullandı.

SUAVİ: BENİM PKK'LI OLDUĞUM İDDİASIYLA

Konserinin iptal edilmek istenmesi üzerine açıklama yapan Suavi, kendisinin 'PKK'lı' olmakla suçlanarak engellenmeye çalışıldığını belirtti. Sanatçı, süreç kapsamında yaşanan son gelişmelere ve Meclis'te kabul edilen yasalara dikkat çekti. Suavi, yaşanan bu çelişkiye şu sözlerle tepki gösterdi:

'Yetkililere ve halkımıza... 20 Ağustos'ta Buldan Kültür Festivalindeki konserimizi Buldan MHP İlçe Yönetimi benim PKK'lı olduğum iddiasıyla engellemeye çalışıyormuş. TBMM'de dün yaşanana bakın, bir de bu anlamsız çabaya... Biz orada olacağız, dostluk ve sanat için. Saygılarımla.'