MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye'de siyasi partilerin kapatılma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' eklenmesini önerdi. Yıldız, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde düzenlenmiştir. Siyasi parti kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir.'

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, mevcut kapatma nedenlerini şöyle sıraladı:

'Tüzük ve Program Aykırılığı: Siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslara aykırı olması. Eylemlerin Odağı Olma: Partinin üyelerinin Anayasa'ya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesi. Devletin Bütünlüğü: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesi. Suç İşleme ve Şiddet: Suç işlemeyi teşvik etmek, suç işlemek veya şiddeti savunmak. Yabancı Yardımı: Kanuna aykırı olarak yabancı devletlerden veya kurumlardan maddi yardım almak.'