Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Kaseya Center'da ağırladığı Detroit Pistons'ı 137-117 yenerek üst üste dördüncü, sezonun ise yedinci galibiyetini elde etti.
İki Doğu Konferansı takımını karşı karşıya getiren mücadelede Giannis Antetokounmpo, 34 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, 1 top çalma ve 3 blokla oynadı. Ev sahibi ekipte Klay Thompson 26, Bam Adebayo da 20 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Sezonun dördüncü yenilgisini alan Detroit Pistons'ta Cade Cunningham'ın 33 ve Kevin Huerter'ın 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
DENVER'DAN DEPLASMANDA GALİBİYET
Denver Nuggets, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 116-108 mağlup ederek sezonun yedinci galibiyetine ulaştı.
Denver'da Nikola Jokic 26 sayı, 8 ribaunt ve 10 asist; Jamal Murray ise 23 sayı, 7 ribaunt ve 9 asistle öne çıktı.
Üst üste altıncı, toplamda 10. yenilgisini yaşayan Pelicans'ta Zion Williamson 24, Saddiq Bey 16 sayı kaydetti.