Miami-Dade belediyesi, Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için sunduğu kapsamlı tanıtım planının kolluk kuvvetlerince eleştirilmesinin ardından, projenin henüz resmi bir anlaşmaya dönüşmediğini açıkladı.

Rockstar Games'in geliştirdiği ve çoğunlukla Miami'den esinlenen Vice City'de geçen oyunun çıkışı yaklaşırken, kentin oluşturulmasını hedefleyen tanıtım çalışmaları tartışmaya açıldı.

"SUÇ SİMÜLASYONU" ELEŞTİRİSİ

Miami-Dade Şerifi Rosie Cordero-Stutz ile Bölge Komiseri Juan Carlos Bermudez, ortak açıklamayla projeye karşı olduklarını bildirdi. Yetkililer, Miami'nin bir suç simülasyonu şeklinde sunulmasının kentin yıllardır oluşturduğu güvenli turizm ve ticaret merkezi imajına zarar verebileceğini savundu.

Şerif Cordero-Stutz, GTA serisinin merkezinde suç unsurlarının bulunduğunu dikkat çekerek oyunda cinayet, soygun, uyuşturucu kaçakçılığı, aracı gasp ve güvenlik güçlerine yönelik şiddet gibi unsurların işlendiğini belirtti.

Bu eleştirilere rağmen Miami-Dade belediyesi, Rockstar Games'e sunduğu taslakta şehrin ulaşım, turizm ve kültür altyapısının oyunun kurgusal dünyasıyla ilişkilendirilmesini önerdi.

Taslakta Miami Uluslararası Havalimanı'nın geliş salonlarının Vice City temasıyla düzenlenmesi ve uçakların GTA 6 temalı görsellerle kaplanması gibi fikirler yer aldı.

Plan metromover trenleri, otobüs durakları ve şehir altyapısının oyuna ait sembollerle yeniden tasarlanmasını da içeriyordu. Liman bölgesi için Port Gellhorn'dan esinlenen tematik düzenlemeler, konteyner ve vinç kullanımı ile klasik otomobil ve motosiklet festivali gündeme geldi.

Kültürel alanda ise kütüphanelerde GTA temalı üyelik kartları ve Vice City Radio stüdyoları oluşturulması önerildi. Belediyenin bu projenin Miami'ye turizm geliri ve uluslararası görünürlük sağlayacağı görüşünde.

Rockstar Games'in anlatı ekibinden Rupert Humphries, ekibin Miami kültürünü, bölge halkının alışkanlıklarını ve kentin karakteristik özelliklerini yerinde incelediğini ifade etmişti.