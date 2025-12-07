Kasım 2025’te Nvidia ve Palantir hisselerine karşı toplam değeri 1 milyar doları aşan düşüş yönlü (put) opsiyon pozisyonu açan Burry, bu adımla görüşlerini somut bir şekilde ortaya koydu. Yeni başlattığı Substack bülteni “Cassandra Unchained”de görüşlerini detaylandıran yatırımcı, şu ana noktaları vurguladı: Yapay zeka sektöründeki değerlemeler tamamen şişirilmiş durumda ve 2000-2002 dot-com balonuyla aynı dinamikleri taşıdığını iddia etti.

Dot-com balonu patladığında yüzde 80 değer kaybetti

Michael Burry'e göre; "Nvidia’nın bugünkü konumu, dot-com döneminde Cisco’nun konumuna benziyor; Cisco balon patladığında değerinin %80’ini kaybetmişti.

Büyük teknoloji şirketleri (Nvidia, Microsoft, OpenAI gibi) birbirlerine çip satıyor, bulut hizmeti alıyor ve karşılıklı yatırım yapıyor; bu döngüsel yapı değerlemeleri yapay olarak yükseltiyor.

Microsoft’un 2 gigawatt kapasiteli bazı veri merkezi projelerini sessizce iptal etmesi ve Alibaba üst yönetiminin Çin televizyonunda “AI altyapı balonu var” demesi, talebin abartıldığını gösteriyor.

ABD borsasındaki hisselerin %50’den fazlası artık pasif fonlarda; bir satış dalgası başladığında kimse durduramayabilir, düşüş 2000’den daha sert olabilir" ifadelerini kullandı.

Nvidia nedir ve piyasa değeri ne kadar?

Nvidia Corporation (NVDA), yapay zeka ve grafik işlemci (GPU) teknolojilerindeki lider konumuyla dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri. 7 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Nvidia'nın piyasa değeri, güncel hisse fiyatı ve dolaşımdaki hisse sayısına göre yaklaşık 4,44 trilyon ABD Doları seviyesinde bulunuyor.

Burry'in 'satın' uyarısı yanlış çıkmıştı!

2008’de konut balonunu doğru okuyan Michael Burry, 2023’teki “satın” uyarısının yanlış çıkması nedeniyle eleştirilmişti. Öte yandan geçmişteki başarısı hala birçok yatırımcı tarafından ciddiye alınıyor. Başta ABD olmak üzere piyasalar Burry’nin açıklamalarına karışık tepkiler verdi.

ABD'li teknoloji devi şirketler Nvidia ve Palantir hisseleri 2025 yılının Kasım ayı ve Aralık döneminde kısa süreli dalgalanmalar yaşasa da genel yükselişini korudu. Ancak uzmanlar, Michael Burry’nin geçmiş performansı göz önüne alındığında uyarının tamamen göz ardı edilemeyeceğini ifade ediyor.

Michael Burry'in iddiası eğer doğru çıkarsa yapay zeka balonunun patlaması teknoloji hisselerinin yanı sıra emeklilik fonlarını ve küresel ekonomiyi de derinden sarsabilir.



Kaynak: Michael Burry Substack bülteni (“Cassandra Unchained”, Kasım-Aralık 2025), CNBC, Bloomberg, Financial Times, The Economic Times, InvestorPlace.