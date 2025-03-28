Michael Jordan’ın NBA’deki ilk sezonunda giydiği forma, açık artırmayla rekor bir fiyata satıldı. 23 numaralı forma, satışın ardından NBA tarihine geçti.

4.2 MİLYON DOLARLIK FORMA

New York merkezli müzayede evi Sotheby's’te gerçekleştirilen açık artırmada, Jordan’ın bir hazırlık maçında giydiği ve imzaladığı Chicago Bulls forması 4.2 milyon dolara alıcı buldu.

Bu formanın, Jordan’ın NBA’de oynarken giydiği ilk forma olduğu belirtildi. Ancak formanın, Jordan’a verilmeden önce başka oyuncular tarafından da giyilmiş olabileceği öne sürüldü.

JORDAN REKORLARA DOYMUYOR

Yapılan satış, açık artırmada satılan en pahalı beşinci NBA forması olarak kayıtlara geçti. Daha yüksek fiyata satılan dört formadan ikisi de Jordan’a ait.