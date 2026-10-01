Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nin üçüncü maçında giydiği beyaz Chicago Bulls forması, açık artırmada 12,3 milyon dolara satıldı. Satış, Jordan'ın hatıraları için bugüne kadar yapılan en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti.

Jordan, formayı 7 Haziran 1998'de United Center'da Chicago Bulls'un Utah Jazz'ı 96-54 mağlup ettiği maçta giydi. Chicago, seriyi 4-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı ve bu, Jordan dönemindeki altıncı NBA şampiyonluğu oldu. O sezon, yıllar sonra "The Last Dance" belgeseline konu olan sezon olarak tarihe geçti.

REKORU KIRDI

Formanın 12,3 milyon dolara satılması, Jordan'ın aynı final serisinin ilk maçında giydiği ve 10,1 milyon dolara satılan formasının rekorunu kırdı. Açık artırmayı girişimci Ryan Gough düzenledi, satış ise Pharrell Williams'ın kurduğu dijital müzayede platformu Joopiter üzerinden yapıldı.

Joopiter, formayı satışa çıkarırken 10 ila 15 milyon dolar arasında bir değer biçmişti. Platform, satışın ardından yaptığı açıklamada formanın "spor tarihinde bir maçta giyilmiş en önemli objelerden biri" olduğunu belirtti.

EN YÜKSEK BEDEL RUTH'UN FORMASINDA

Aynı açık artırmada Jordan'ın garajından çıkan 1997 model Ferrari 550 Maranello da 2,7 milyon dolara satıldı. Bu rakam, modelin daha önce açık artırmada satıldığı en yüksek bedelin yaklaşık dört katı oldu.

Ferrari, Mayıs 1997'de Jordan'a teslim edildi. Kırmızı otomobilin üzerinde hâlâ "MJ 5" yazan Illinois plakası bulunuyor. Jordan, aracı 2002'de sattı, Ferrari ise yirmi yılı aşkın süre ortadan kaybolduktan sonra Kaliforniya'daki bir koleksiyoncuda bulundu.

Jordan, Chicago Bulls formasıyla altı şampiyonluk kazandı ve bu şampiyonlukların tamamında NBA Finalleri'nin en değerli oyuncusu seçildi. Jordan'ın formasına ödenen 12,3 milyon dolar, kendi hatıraları arasında rekor olsa da, maçta giyilmiş spor hatıraları arasında en yüksek satış rekoru hâlâ Babe Ruth'a ait. Ruth'un 1932 Dünya Serisi'nde giydiği forma 2024 yılında 24,1 milyon dolara satılmıştı.