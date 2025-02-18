Alman mahkemesi, Schumacher ailesine şantaj girişiminde bulunan Markus Fritsche, Yılmaz Tozturkan e Daniel Lins isimli üç sanığı mahkûm etti. Schumacher’in eski koruması olan Fritsche, gizli sağlık kayıtlarını ve özel fotoğrafları içeren bin 500’den fazla dosyanın çalınmasına karıştı. Bilgiler, daha sonra Tozturkan’a teslim edildi ve Schumacher ailesinden ödeme talep edildi.

Tozturkan, eğer ödeme yapılmazsa bilgileri dark web’de yayınlamakla tehdit etti. Mahkemede, Schumacher ailesinin bu olayı "nihai ihanet" olarak gördüğü ve en az beş yıl hapis cezası talep ettiği belirtildi.

Mahkeme, Tozturkan’a üç yıl hapis cezası verirken, Lins’e altı ay ertelenmiş hapis cezası, Fritsche’ye ise iki yıl ertelenmiş ceza verdi. Ancak Corinna Schumacher ve ailesi, bu cezaların çok hafif olduğunu savunarak karara itiraz etti.

Corinna Schumacher, yaptığı açıklamada, “Bay F. için verilen cezaya itiraz ettik. Bence bu olayın asıl planlayıcısı oydu. Bu büyük bir güven ihlali ve başkalarını caydıracak bir ceza almalı” dedi.

Schumacher ailesinin avukatı Thilo Damm, mahkemenin kararına katılmadıklarını belirterek, “Tüm hukuki yolları sonuna kadar kullanacağız” dedi. Ayrıca, çalınan iki sabit diskten birinin hâlâ kayıp olduğunu ve bunun yeni bir tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

Mahkemede suçlarını kabul eden baba-oğul Tozturkan ve Lins, pişman olduklarını söyledi. Tozturkan, “Hapisteki ikinci günümde ne kadar iğrenç bir şey yaptığımı fark ettim. Çok üzgünüm ve sorumluluğu alıyorum” dedi.

Mahkeme belgelerine göre, Fritsche’nin hassas dosyaları beş haneli bir meblağ karşılığında Tozturkan’a verdiği iddia edildi.

Michael Schumacher’in sağlık durumu, ailesinin gizliliğe verdiği önem nedeniyle halen büyük bir bilinmez olarak kalmaya devam ediyor. Efsanevi pilotun İsviçre’de, Gland’daki 50 milyon sterlinlik malikanesinde tam zamanlı bakım altında yaşadığı biliniyor ve sadece en yakın dostlarının kendisini ziyaret etmesine izin veriliyor.