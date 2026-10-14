Formula 1 tarihinin en büyük efsanelerinden biri olarak kariyerine 7 dünya şampiyonluğu sığdıran Michael Schumacher, 2013 yılının aralık ayında geçirdiği trajik kayak kazasının ardından hayati beyin hasarı almıştı. O tarihten bu yana hiçbir şekilde kamuoyu önüne çıkmayan Alman pilotun sağlık tablosu, ailesi tarafından aradan geçen 13 yıla rağmen büyük bir gizlilik çemberiyle korunuyor.

Formula 1 camiasında efsane ismin günün birinde yeniden hayranlarının karşısına çıkabileceğine dair umutlar zaman zaman alevlense de Schumacher'in yakın çevresinden gelen mesajlar tedirginliği artırıyor.

"İYİ DURUMDA DEĞİLSE GÖRMEK İSTEMEM"

McLaren'da mekanikerlik yaptığı dönemde padokta Schumacher ile sık sık vakit geçiren eski Red Bull yöneticisi Richard Hopkins, iPredicta'ya verdiği demeçte kamuoyundaki beklentilere dair sağduyu çağrısında bulundu.

Schumacher'in mahremiyetine ve saygınlığına vurgu yapan Hopkins şu ifadeleri kullandı:

"Onu yeniden görmeyi elbette çok isterim. Ancak sadece şartlar doğruysa... Kimsenin Michael'ı görmek istemeyeceğimiz ya da Michael'ın bizim onu görmemizi istemeyeceği bir vaziyette görmek istediğini sanmıyorum.

Michael'ı görmeyi çok isterim ama onu 'iyi' durumda görmek isterim. Bence kullanılması gereken doğru kelime bu. Fakat aynı zamanda, eğer iyi durumda değilse onu görmemeyi tercih ederim. Bir fincan kahve içip sohbet etmek varken, onu iyi olmayan bir tabloda görmek istemezsiniz. Buna saygı duymak zorundayız."

"EŞİ ONU VE MİRASINI KORUYOR"

Schumacher'in eşi Corinna Schumacher'in basına karşı aldığı katı gizlilik kararını da değerlendiren Hopkins, ailenin tavrını destekledi:

Michael'ın kariyeri boyunca gücün ve dayanıklılığın zirvesini temsil ettiğini hatırlatan Hopkins, Corinna'nın belki de kendisinden ve ailesinden çok Michael'ın bu güçlü imajını korumaya çalıştığını söyledi.

Hopkins, ailenin bu duruşuna tüm spor dünyasının sorgulamadan saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.

"O BİR ROBOT DEĞİLDİ"

Netflix'te yayımlanan belgeselin Schumacher'in bilinmeyen insani yönlerini ve pist dışındaki hayatını gözler önüne serdiğini belirten Hopkins, efsane pilotun "duygusuz bir makine" gibi algılanmasının yanlış olduğunu ifade etti:

"Schumacher öfkelendiğinde tepkisini saklamayan, duygularını açıkça yaşayan biriydi. Çelikten yapılmamıştı, lanet bir robot da değildi; günün sonunda o da hepimiz gibi bir insandı.

Belki de dışarıya karşı sergilediği o aşırı soğukkanlı tavırların bir kısmı rol icabıydı ama bunların hepsi kendi başarı hedefleri doğrultusundaydı."