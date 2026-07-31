Güney Kore'de yürürlükteki gıda mevzuatına göre, insan tüketimine uygun kabul edilen böcek türleri arasında karınca yer almıyor. Onay verilen türler arasında çekirge, un kurdu larvası ve iki benekli cırcır böceği gibi böcekler bulunuyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Soruşturma, Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı'nın sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde karınca bulunan yemek fotoğraflarını incelemeye almasıyla başladı.

İddialara göre, restoranda ABD ve Tayland'dan ithal edilen yaklaşık 49 bin karınca, dört yıl boyunca çeşitli yemek ve tatlıların sunumunda kullanıldı.

AĞIR METAL TESPİT EDİLDİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, yetkililerin yaptığı analizlerde restoranda kullanılan karıncalarda, yenilebilir böcek türlerine kıyasla 55 kata kadar daha yüksek ağır metal seviyeleri tespit edildiği öne sürüldü.

Restoran sahibi ise karıncaların menünün yalnızca sınırlı bir bölümünde kullanıldığını ve istemeyen müşterilere fermente sirke ile yenilebilir çiçekler gibi alternatifler sunulduğunu savundu.

Ayrıca Avustralya, Danimarka ve İngiltere'deki bazı restoranlarda da karıncaların gastronomik amaçlarla kullanıldığını belirten restoran sahibi, müşterilerinin önemli bir bölümünün bu sunumları tercih ettiğini ifade etti.