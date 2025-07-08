Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Sırp guard Vasilije Micic'in NBA'e veda etti.

Milwaukee Bucks, yıldız oyun kurucu Damian Lillard ve Vasilije Micic'i resmen serbest bıraktı. Her iki oyuncunun da sözleşmesi fesh edildi. HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre Micic, Milwaukee ile vardığı anlaşmada 6.1 milyon dolardan feragat etti.

Vasilije Micic, NBA'de Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets ve Phoenix Suns formalarıyla toplamda 101 maça çıkarken maç başına 19.4 dakikada 6.8 sayı ve 3.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

31 yaşındaki oyun kurucu için Fenerbahçe Beko'nun 3 yıl için 12 milyon Dolar teklif ettiği iddia edilirken Olympiacos ve Maccabi Tel Aviv ve Kızılyıldız'ın da Micic için teklif önerdiği öğrenildi.