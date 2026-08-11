Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Girit Adası'nda bisiklet kullanırken küçük bir kaza geçirdi.
Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan dün bisiklet sürüşü sırasında düşerek hafif şekilde yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Düşme sonucu vücudunda oluşan sıyrıkların yanı sıra elinde de hafif yaralanmalar bulunan Miçotakis, Girit Adası'ndaki Hanya Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan müdahalelerin ardından Miçotakis, Hanya Hastanesi'nden ayrıldı.
Miçotakis'in durumunun iyi olduğu belirtildi.