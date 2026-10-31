

Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı kapsamında düzenlenen "Yeni teknolojiler ve deniz güvenliği" başlıklı toplantıya başkanlık eden Miçotakis, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatını hedef aldı.

Konuşması sırasında bölgeye ilişkin bir harita gösteren Yunan lider, Türkiye ile Libya'nın aralarındaki Yunan adalarını yok sayarak deniz sınırı belirlediğini öne sürdü. Girit, Rodos, Kerpe ve Kaşot adalarının deniz yetki alanlarına sahip olduğunu savunan Miçotakis, mutabakatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

"Coğrafya yeniden yazılamaz ve egemenlik hakları harita üzerine çizilen keyfî çizgilerle ortadan kaldırılamaz" diyen Miçotakis, Libya Temsilciler Meclisinin mutabakatı onaylamasının da anlaşmanın hukuki niteliğini değiştirmeyeceğini savundu.

TÜRKİYE'DEN SERT YANIT

Miçotakis'in açıklamalarına Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız yanıt verdi. Yunanistan'ın harita üzerinden ortaya koyduğu iddiaların hukuki bir karar niteliği taşımadığını belirten Yıldız, "Bu Konsey bir deniz sınırlandırma mahkemesi değildir. Bir harita bir iddiayı gösterebilir ancak onu yargılayamaz" dedi.

Türkiye ile Libya'nın uluslararası anlaşma yapma hakkına sahip iki egemen devlet olduğunu vurgulayan Yıldız, mutabakatın yalnızca iki ülke arasındaki deniz sınırlandırmasını düzenlediğini ve üçüncü ülkelerin haklarını belirlemediğini ifade etti. Anlaşmanın 2019'dan bu yana yürürlükte olduğunu hatırlatan Yıldız, üçüncü ülkelerin itirazlarının iki devletin anlaşma yapma hakkını ortadan kaldıramayacağını söyledi.

"HER ADAYA OTOMATİK OLARAK TAM YETKİ TANINAMAZ"

Yıldız, Yunanistan'ın Ege adaları üzerinden yürüttüğü tezlere de karşı çıktı. Uluslararası mahkeme kararlarının her adaya otomatik olarak tam kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge hakkı tanımadığını ortaya koyduğunu belirten Türk büyükelçi, coğrafi koşulların ve kıyı yapısının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) Türkiye'nin taraf olmadığını hatırlatan Yıldız, sözleşmenin tek belirleyici hukuki metin olarak kabul edilemeyeceğini ifade etti. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yana olduğunu belirten Yıldız, kalıcı bir çözümde Kıbrıs Türklerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarının da gözetilmesi gerektiğini söyledi.