Financial Times’ın analizine göre, ABD’li teknoloji devi Microsoft’un piyasa değeri, veri merkezi harcamalarındaki sert artışın ardından 360 milyar dolar eridi. Şirket hisseleri perşembe günü yüzde 10 değer kaybederken, bu düşüş 2020’de Kovid-19 salgınının en sert döneminden bu yana en kötü günlük performans olarak kayda geçti. Böylece Microsoft’un piyasa değeri 3,2 trilyon dolara geriledi.

Söz konusu satış dalgası, Microsoft’un Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanan üç aylık dönemde veri merkezi harcamalarının yıllık bazda yüzde 66 arttığını açıklamasının ardından geldi. Bu artışla birlikte şirketin sermaye harcamaları 37,5 milyar dolara yükseldi.

BULUT BÜYÜMESİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Microsoft, düzeltilmiş net kar ve gelirde analist beklentilerini aşmasına rağmen, bulut bilişim tarafındaki büyümenin beklentilerin altında kaldığını bildirdi. Bu tablo, özellikle yapay zeka altyapısına yapılan dev yatırımların ne kadar sürede geri dönüş sağlayacağına ilişkin endişeleri güçlendirdi.

Barclays ABD Hisse Senetleri Strateji Başkanı Venu Krishna, Financial Times’a yaptığı değerlendirmede, “Harcamaların ölçeği o kadar büyük ki, yatırımcıların odağı tamamen bunun nasıl paraya dönüştürüleceğinde” ifadelerini kullandı.

NASDAQ GERİLEDİ PİYASA TEMKİNLİ

Microsoft hisselerindeki düşüş, genel piyasayı da aşağı çekti. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi perşembe sabahı yüzde 2,6’ya kadar gerilerken, günü yüzde 0,7 düşüşle tamamladı. S&P 500 endeksi ise günü yüzde 0,1 ekside kapattı.

OPENAI BAĞIMLILIĞI ENDİŞE YARATIYOR

Yatırımcılar, Microsoft’un OpenAI’ye olan bağımlılığını da yakından izliyor. Şirketin açıkladığı verilere göre, geleceğe dönük 625 milyar dolarlık bulut sözleşmelerinin yüzde 45’i ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI kaynaklı.

Société Générale ABD Hisse Senetleri Strateji Başkanı Manish Kabra, “Piyasa, Microsoft’un OpenAI’ye olan maruziyetini dikkatle izliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Financial Times, OpenAI’nin Nvidia, Microsoft ve Amazon’un da aralarında bulunduğu büyük altyapı sağlayıcılarından yaklaşık 40 milyar dolarlık yeni bir yatırım turu için görüşmeler yürüttüğünü daha önce duyurmuştu. Bu durum, yapay zeka sektöründe “döngüsel finansman” endişelerini yeniden alevlendirdi.

TEKNOLOJİ DEVLERİ ARASINDA AYRIŞMA BAŞLADI

OpenAI ile 300 milyar dolarlık veri merkezi anlaşması bulunan Oracle hisseleri perşembe günü yüzde 2,2 düşerken, Meta ise beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından yüzde 10,4 yükseldi. Bu tablo, Silikon Vadisi’nin dev şirketleri arasında belirgin bir ayrışmaya işaret etti.

Barclays’ten Krishna, büyük ölçekli teknoloji hisseleri arasındaki korelasyonun “tarihi düşük seviyelere” gerilediğini belirterek, “Yapay zeka anlatısında yeni bir aşamaya girdik. Artık yükselen bir gelgitten ziyade kazananlar ve kaybedenler dönemindeyiz” dedi.

ABD BÜYÜME BEKLENTİLERİ DE ZAYIFLADI

Piyasalardaki temkinli hava, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinin de aşağı yönlü revize edilmesiyle güçlendi. Kasım ayında dış ticaret açığının yeniden genişlemesi, 2025’in son çeyreğine ilişkin iyimser tahminleri törpüledi.

Atlanta Fed’in GDPNow modeli, dördüncü çeyrek büyüme tahminini yıllıklandırılmış bazda yüzde 5,4’ten yüzde 4,2’ye indirdi. Kasım verileri, ithalatın artarken ihracatın gerilediğini ve dış ticaret açığının 57 milyar dolara yükseldiğini gösterdi.

Trump yönetimi, 2025’in ikinci yarısındaki hızlı büyümeyi maliye politikalarının başarısı olarak sunarken, üçüncü çeyrekte büyümenin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesi Başkan Donald Trump’ın ABD’yi “dünyanın en sıcak ekonomisi” olarak nitelendirmesine yol açmıştı.