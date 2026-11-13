Microsoft'un Outlook, Teams ve Copilot başta olmak üzere hizmetlerinde yaşanan ve 12 saati aşan kesintinin ardından normalleşme süreci başladı. Şirket, trafiğin kademeli olarak normale döndüğünü, müşterilerin kritik kullanım alanlarında iyileşmeler görüldüğünü bildirdi.

Dünya genelinde kurumsal iletişimi ve finansal işlemleri aksatan kesinti, bazı şirketleri alternatif yöntemlere yöneltti. Reuters'e bilgi veren bir kaynağa göre Tayvan'daki bir finans şirketi, işlemleri onaylamak için faks kullanmaya başladı. Konuya yakın başka bir kaynak ise bir şirketin tahvil geri alım işlemini iptal ettiğini aktardı. Ülkedeki menkul kıymet şirketleri, hayat sigortacıları ve yatırım fonu şirketlerinin fon yönetimi faaliyetleri de aksadı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI KISMEN TAMAMLANDI

Microsoft, etkilenen altyapının bazı bölümlerinde kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Hizmetlerin kalıcı olarak yeniden sağlanması için daha geniş kapsamlı düzeltmelerin uygulandığını belirten şirket, kesintiyi sunucu sorunlarına bağladı ve herhangi bir kötü niyetli faaliyetten haberdar olmadığını bildirdi.

Şirketin hizmet sağlığı bildirimine göre Exchange Online ile e-posta hizmetlerine bağlı Microsoft 365 özellikleri kesintiden etkilendi. Exchange Online'a bağlı olmayan hizmet bileşenleri ise çalışmayı sürdürdü. Exchange Online; e-posta, takvim, kişiler ve görev hizmetleri sunan bulut tabanlı mesajlaşma platformu olarak kullanılıyor.

FİNANSAL SONUÇLAR ERTELENDİ

Avrupa'da borsa işletmecisi Euronext, listeleme ekiplerinin e-posta iletişiminde sorunlar yaşadığını bildirdi. İngiliz sigorta şirketi Aviva finansal sonuç açıklamaları için yedek planlar oluşturdu. Danimarkalı nakliye şirketi Maersk de müşterilerini e-posta ve güncellemelerdeki gecikmeler konusunda uyardı.

ABD merkezli elektrikli kamyon üreticisi Workhorse Group, perşembe günü açıklamayı planladığı finansal sonuçlarını 16 Kasım'a erteledi. İsviçreli Richemont ise cuma günü ilk yarıyıl sonuçlarının açıklanmasını kısa süreliğine geciktirdi.

Yapay zeka şirketleri OpenAI ve Anthropic, Microsoft bağlantılarıyla ilgili sorunlar yaşadıklarını açıkladı. Hindistan merkezli havayolları IndiGo, Akasa Air ve Air India da e-posta destek hizmetlerinin kesintiden etkilendiğini bildirdi.

KAMU KURUMLARININ İLETİŞİMİ AKSADI

Avustralya'nın istihbarat teşkilatı ve federal polisi, cuma günü kesintiden etkilenen kurumlar arasında yer aldı. Avustralya Siber Güvenlik Bakanı Tony Burke, Microsoft'un bir siber saldırıyla karşı karşıya olmadığına inandığını söyledi. Burke, etkinin büyük ölçüde e-posta sistemlerinde yoğunlaştığını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi, kullanıcılarının kesintiden etkilendiğini ve mühendislerinin Microsoft ile birlikte çalıştığını açıkladı. Japonya Başbakan Yardımcısı Masanao Ozaki de aksaklığın hükümetin bilgi sistemi altyapısını etkilediğini bildirdi.

TEKRARLAYAN KESİNTİLERE GÜVENİLİRLİK UYARISI

Microsoft 365 hizmetlerinde bu yıl ocak ayında ve geçen yıl ekim ayında da kesintiler yaşanmıştı. Şirket geçen ay ise üretkenlik yazılım paketini ve dünya genelindeki çeşitli sektörleri etkileyen Azure bulut platformunda bir kesinti bildirmişti.

eToro piyasa analisti Josh Gilbert, az sayıda müşterinin Microsoft ekosisteminden kısa sürede ayrılabilmesi nedeniyle yatırımcıların mevcut kesintiyi şimdilik tolere edeceğini söyledi. Gilbert, kesintilerin tekrarlanmasının güvenilirlik konusunda soru işaretleri oluşturabileceğini, BT departmanlarının iş süreçlerinin daha büyük bölümünü tek bir sağlayıcıya emanet etmeden önce yeniden değerlendirme yapabileceğini belirtti.