Microsoft, 2011 yılında 8,5 milyar dolara satın aldığı Skype'ı kapatmaya hazırlanıyor.
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Şirket tarafından bugün paylaşılan duyuruda, "Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak. Aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams üzerinden devam edin." ifadeleri kullanıldı.
Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma gibi uygulamaların ardından özellikle pandemi döneminde daha popüler hale gelen Skype, son yıllarda rakiplerini yakalamakta güçlük yaşadı. Microsoft'un yatırımlarını Teams'e yönlendirmesi de uygulamayı kapanma aşamasına sürükleyen tercihlerden biri oldu.