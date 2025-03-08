Microsoft, Publisher için desteğin Ekim 2026'da sona ereceğini resmen açıkladı. Şirket, Publisher’ı uzun süredir kullanıcı sayısı az olan bir uygulama olarak değerlendirmişti. Bu karar, Windows işletim sistemiyle uyumlu olan bu ofis uygulamasının Microsoft 365 paketinden de tamamen kaldırılacağı anlamına geliyor.

Microsoft, Publisher kullanıcılarının dosyalarını kaybetmemeleri için verilerini farklı formatlara dönüştürmelerini öneriyor.

Şirket, kullanıcıların dosyalarını PDF veya DOCX formatına çevirmelerini tavsiye ediyor ve bu süreç için bir dizi dönüştürme alternatifi sundu. Bu değişiklikle birlikte, Microsoft, kullanıcılara verilerini taşımalarına yardımcı olacak resmi destek portalı üzerinden bilgi sağlıyor.

MİCROSOFT 365 ABONELERİNİ NELER BEKLİYOR?

Ekim 2026’dan sonra Microsoft 365 aboneleri, Publisher uygulamasına erişim sağlayamayacak.

Şirket, kullanıcıların bu geçiş sürecine hazırlanabilmesi için alternatif araçlara yöneliyor. Reklam afişleri veya el ilanları oluşturmak isteyen kullanıcılar için Word, PowerPoint ve Designer gibi uygulamalarda çok sayıda şablon seçeneği sunuluyor.

Microsoft, ayrıca kullanıcıların hangi uygulamalarda hangi tür şablonların mevcut olduğunu belirten detaylı bir liste paylaşıyor.

PUBLİSHER DOSYALARI İÇİN KULLANICILAR NE YAPMALI?

Eğer halihazırda Publisher dosyalarınız varsa, bu dosyaları PDF formatına dönüştürmek şimdiden faydalı olacaktır. Ayrıca, sıkça kullanılan şablonları “Dışa Aktar” seçeneği ile kolayca PDF formatına çevirebilirsiniz. Microsoft’un önerdiği bir başka yöntem ise toplu dönüştürme işlemi yapmaya olanak tanıyan makro kullanımını içeriyor.

SKYPE'IN ARDINDAN PUBLİSHER KARARI

Microsoft’un Publisher’a olan desteği sonlandırma kararı, Skype’ı devre dışı bırakma kararının ardından geldi. Şirket, ofis araçları stratejisini yeniden şekillendirerek, daha çok tercih edilen ve kullanıcı odaklı uygulamalara yönelmeyi hedefliyor.

Bu değişiklik, Microsoft’un uygulama portföyünü sadeleştirme ve daha etkin araçlarla kullanıcı deneyimini iyileştirme amacının bir parçası olarak görülüyor.