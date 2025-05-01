Mali takviminde 31 Mart'ta biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak, 70,1 milyar dolara yükseldi. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 61,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Microsoft'un net karı da aynı dönemde yüzde 18 artışla 25,8 milyar dolara çıktı. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 21,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 2,94 dolardan 3,46 dolara yükseldi.

Microsoft'un karı da söz konusu dönemde piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Firmanın bu dönemde Azure ve diğer bulut hizmetlerinden elde ettiği gelir de yüzde 33 artışla beklentileri aştı.

Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, şirketin bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, bulut ve yapay zekanın, her işletmenin çıktılarını artırması, maliyetleri düşürmesi ve büyümeyi hızlandırması için temel girdiler olduğunu belirtti. Nadella, yapay zeka altyapısı ve platformlardan uygulamalara kadar her katmanda inovasyon yaparak müşterilere en iyi hizmeti sunduklarını ifade etti.

META'NIN GELİRİ DE ATTTI

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta ise 2025'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 42,3 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 36,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Meta'nın net karı da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 35 artarak 16,6 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 12,4 milyar dolar kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 4,71 dolar olan hisse başına karı bu yılın aynı döneminde 6,43 dolara yükseldi.

Meta'nın karı da söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde de 42,5 milyar dolar ile 45,5 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, önemli bir yıla güçlü bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Yapay zeka gözlükleri ve Meta AI konusunda iyi ilerleme kaydettiklerini aktaran Zuckerberg, Meta AI'nın artık neredeyse aylık 1 milyar aktif kullanıcısı olduğunu belirtti.