Microsoft, kamu kurumları, havayolu şirketleri ve finans kuruluşlarını etkileyen yaklaşık 24 saatlik hizmet kesintisinin ardından en yüksek düzeyde acil durum alarmı olan Kırmızı Kod uygulamasını başlattı. Reuters'ın incelediği şirket içi yazışmalara göre şirket, mühendislik altyapısını, arıza tespit sistemlerini ve acil müdahale süreçlerini yeniden yapılandırma kararı aldı.

12-13 Kasım'da yaşanan kesinti, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Avustralya, Japonya ve ABD dahil birçok ülkede kamu kurumlarının hizmetleri aksadı; finans kuruluşlarının işlemlerinde gecikmeler, havayolu şirketlerinin iletişim sistemlerinde sorunlar yaşandı.

Microsoft, kesintinin siber saldırıdan veya yapay zeka araçlarından kaynaklanmadığını açıkladı. Şirkete göre sorun, temmuz ayında Windows sistemine eklenen ancak daha önce tespit edilemeyen bir ölçeklenebilirlik hatasından kaynaklandı. CEO Satya Nadella, aksaklıklar nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

EXCHANGE ONLINE TARİHİNDE MÜŞTERİLERİ EN FAZLA ETKİLEYEN KESİNTİ

Kesinti, bulut tabanlı e-posta hizmeti Exchange Online başta olmak üzere Outlook, Teams, Copilot ve diğer Microsoft 365 uygulamalarını etkiledi.

Microsoft 365 Core Başkanı Jason Henderson, çalışanlara gönderdiği yazışmada bunun Exchange Online tarihinde müşterileri en fazla etkileyen kesinti olduğunu belirtti. Henderson, daha önce bu kadar fazla kullanıcının bu kadar uzun süre e-posta hizmetinden mahrum kalmadığını vurguladı.

Kırmızı Kod kararını da açıklayan Henderson, "Kırmızı Kod, bu çalışmanın ekibimiz için en yüksek önceliğe sahip olduğu anlamına geliyor" dedi.

11 AYRI SOHBET GRUBUNDA 11 BİNDEN FAZLA MESAJ

Şirket içi yazışmalarda müdahale sırasındaki koordinasyon sorunları da yer aldı. Microsoft 365 Core ve yapay zeka destekli işyeri platformu Work IQ'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Amanda Silver, pazartesi günü çalışanlara gönderdiği mesajda, en deneyimli mühendislerin görevlendirilmesine rağmen ekipler arasında iletişim kopuklukları yaşandığını aktardı.

Müdahale boyunca 11 ayrı Teams sohbet grubunda 11 binden fazla mesaj paylaşıldı. Arıza teşhis verilerinin farklı sistemlere dağılması, ekiplerin sorunun kaynağı konusunda ortak bir değerlendirmeye ulaşmasını zorlaştırdı.

Copilot, Agents ve Platform birimlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Charles Lamanna ise etkilenen sistem bileşeninde, normal koşullarda yaklaşık 10 yılda kabul edilebilir görülebilecek düzeyde arıza yaşandığını belirtti.

HEDEF, BÜYÜK KESİNTİLERİ BİR SAATTE GİDERMEK

Microsoft'un yeni stratejisinde, gelecekte yaşanabilecek büyük çaplı hizmet kesintilerinin dünya genelinde bir saat içinde giderilmesi hedefleniyor. Silver, bu kapsamda beş temel çalışma alanı belirlendiğini açıkladı.

Çalışmalar arasında gerektiğinde sistem yükünün azaltılması, internet trafiğinin coğrafi bölgelere ayrılması ve hizmetlerin daha hızlı yeniden devreye alınmasını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi bulunuyor. Şirket ayrıca sistem sağlığı verilerini daha hızlı analiz etmek ve arızaları erken tespit etmek için yapay zeka ajanlarından yararlanmayı planlıyor.

Henderson, alınan önlemleri takip etmek üzere Microsoft 365'in temel altyapısından sorumlu Substrate mühendislik ekibinin yöneticileriyle günlük toplantılar yapacağını bildirdi. Çalışmalar haftalık değerlendirmelerle de izlenecek.

ACİL GÜVENLİK DÜZELTMESİNİN DAĞITIMI 5-6 GÜN SÜRDÜ

Reuters'ın ulaştığı başka bir şirket içi yazışma, kritik güvenlik güncellemelerinin dağıtımında da gecikmeler yaşandığını gösterdi. Henderson, kasım başında gönderdiği mesajda Microsoft 365 Core hizmetleri için hazırlanan acil yazılım düzeltmelerinin dünya genelindeki sistemlere ulaştırılmasının gereğinden uzun sürdüğünü kabul etti.

Yakın zamanda yaşanan başka bir olayda kritik bir düzeltmenin tüm dünyadaki sistemlere uygulanmasının beş ila altı gün sürdüğünü belirten Henderson, "En acil güvenlik sorunlarımızda, tespit aşamasından dünya genelinde güvenli dağıtıma kadar geçen süreyi bir saate indirmemiz gerekiyor. Söylemeye gerek yok, henüz bu noktada değiliz" ifadelerini kullandı.

Henderson, geçmiş yıllardaki altyapı yatırımlarının son büyük kesintiyi önlemeye yetmediğini de kabul etti.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Microsoft sözcüsü ise hizmetlerin yeniden başlatılmasının krizin sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti. Sözcü, mühendislik ekiplerinin kesintiden çıkarılan dersleri uygulamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve yönetimin bu çalışmaları en yüksek öncelik olarak gördüğünü bildirdi.