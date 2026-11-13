ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector verilerine göre, TSİ 20.30 itibarıyla bu hizmetlere erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri kaydedildi.

Microsoft, birden fazla bölgede altyapının belirli bir bölümündeki yükün arttığını tespit ettiklerini ve bunun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceğini açıkladı.

YÜK ARTIŞININ NEDENİ TRAFİK DEĞİL

Şirketin açıklamasında, artan yükün trafik artışından kaynaklanmadığı belirtildi. Bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığı tespit edildi.

Etkileri azaltmak için tüm olası yolların değerlendirildiğini bildiren Microsoft, tüm dağıtım işlemlerinin durdurulduğunu ve etkilenen altyapıdan gelen ek trafiğin başka noktalara yönlendirildiğini aktardı. Etkilenen sunucuların yeniden hizmete alınması amacıyla yeniden başlatıldığı belirtildi.

SUNUCULARIN BİR BÖLÜMÜ YENİDEN HİZMETE ALINDI

Microsoft, sunucuların otomatik sağlık kontrollerinden geçememesine ve devre dışı kalmasına yol açan sorunu gidermek için bir yapılandırma değişikliğinin test edildiğini bildirdi. Eş zamanlı olarak etkilenen tüm sunucuların yeniden başlatılması süreci başlatıldı; yeniden hizmete alınan sunucuların durumları izleniyor.

Açıklamaya göre, alternatif bir hizmet sağlık kontrolü yöntemi doğrulandı. Bu yöntem, etkilenen sunucuların bir bölümünün yeniden hizmete alınmasını sağladı. Söz konusu değişiklik daha geniş kapsamda uygulanmaya başlanırken sunucuların güvenli şekilde yeniden hizmete alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.