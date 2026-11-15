Microsoft, Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerinde yaşanan erişim sorununu çözmeye yönelik çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
Şirketin X'teki Microsoft 365 hesabından yapılan açıklamada, sorundan etkilenen müşteri ve bölgelere hizmetin yeniden sağlanmaya başlandığı bildirildi.
Konuya ilişkin diğer güncellemelere Microsoft 365 Yönetim Merkezi'ndeki MO1550821 numaralı kayıttan ulaşılabileceği belirtildi.
70'TEN FAZLA ÜLKEDEN SORUN BİLDİRİLDİ
Microsoft hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri 12 Kasım'da gelmeye başlamıştı. Saatler süren kesinti sırasında 70'ten fazla ülkedeki kullanıcılar erişim sorunu bildirmiş, dünya genelinde kamu kurumları ve şirketlerin faaliyetlerinde aksamalar yaşanmıştı.
İş dünyasında yaygın kullanılan Outlook ve Teams'teki sorunlar; kullanıcıların e-postalarına erişmesini, takvimlerini yönetmesini ve çevrim içi toplantı düzenlemesini aksatmıştı.
DEVRE DIŞI KALAN SUNUCULAR ALTYAPININ YÜKÜNÜ ARTIRDI
Microsoft, önceki açıklamalarında birden fazla bölgedeki altyapının belirli bölümlerinde yük artışı tespit edildiğini ve bunun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceğini belirtmişti.
Şirket, yük artışının trafik artışından kaynaklanmadığını; bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığını açıklamıştı. Bu sunucuların yeniden hizmete alınması için çalışma yürütüldüğü kaydedilmişti.