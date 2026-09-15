Microsoft, Windows işletim sistemi için Eylül 2026 Yama Salısı güncellemesini yayımladı. Güvenlik uzmanları, özellikle Windows 11 kullanıcılarının güncellemeleri geciktirmeden yüklemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Malwarebytes'e göre Microsoft'un bugüne kadarki en kapsamlı Yama Salısı güncellemesinde toplam 964 güvenlik açığı giderildi. Bunların 104'ü kritik, 860'ı ise önemli seviyede değerlendirildi.

Güncellemenin en dikkat çeken noktalarından biri ise aktif olarak istismar edilen iki sıfır gün açığının da kapatılması oldu. Söz konusu açıklar, bilgisayara erişim sağlayan saldırganların SYSTEM seviyesinde yetki elde etmesine imkan verebiliyor.

Bu seviyedeki erişim, saldırganların kötü amaçlı yazılım yüklemesine, hassas verileri ele geçirmesine veya sistem üzerinde geniş çaplı kontrol sağlamasına yol açabilir.

GÜNCELLEMEYİ KONTROL ETMEK İÇİN

Windows 11 kullanıcılarının güncelleme durumunu kontrol etmek için Başlat > Ayarlar > Windows Update yolunu izlemesi ve Güncellemeleri kontrol et seçeneğine tıklaması gerekiyor.

Mevcut güncellemeler otomatik olarak indirildikten sonra Yükle seçeneği kullanılabilir. İşlemin tamamlanması için bilgisayarın yeniden başlatılması gerekebilir.