Mersin’de mide balonu taktırmak için başvurduğu özel hastanede operasyon sırasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül’ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, operasyonu gerçekleştiren doktor D.E. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Feci olay, geçen yıl haziran ayında Mersin’deki özel bir hastanede meydana geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ali Can Gül, mide balonu operasyonu geçirmek üzere kente geldi. Ancak genç öğrenci operasyon esnasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Oğlunu KKTC’de toprağa veren baba Hasan Gül, olayda ağır ihmal bulunduğunu belirterek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Soruşturma sürecinde Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun verdiği iznin ardından tutuklanan doktor D.E., 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Başsavcılıkça hazırlanan ve Mersin 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede; otopsi raporları, Adli Tıp Kurumu bulguları, hastane denetim tutanakları ve cihaz arıza bildirim formları yer aldı.

ARIZALI CİHAZLA MİDESİNE BALON YERLEŞTİRİLMİŞ

İddianamede, operasyonun teknik açıdan kusurlu bir cihazla yapıldığına dikkat çekildi. Doktor D.E.’nin arızalı olduğunu bildiği endoskopi cihazıyla işleme başladığı, operasyon sırasında cihaz bağlantısının kesilmesi üzerine balonun mideye ulaştığını varsayarak balonu yemek borusunda şişirdiği kaydedildi.

Gül’ün kalp atışlarının yavaşlaması ve nefesinin kesilmesi üzerine doktorun balonu geri çektiği ancak söndürmeyip gencin ağzında şişkin vaziyette beklettiği vurgulandı. İddianamede, solunum yolunu tıkayan bu ihmal zinciri nedeniyle eylemin "bilinçli taksir" kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

NEFES ALMAYINCA AĞZINDAKİ BALON PATLATILMIŞ

Soruşturma dosyasında operasyon odasındaki personel eksikliği ve müdahale anına dair çarpıcı detaylar da yer aldı. İşlem sırasında odada bulunmayan ve hakkında takipsizlik kararı verilen anestezi uzmanı S.G.’nin, hastanın fenalaşması üzerine odaya çağrıldığı belirlendi. Odaya giren anestezi uzmanının, nefes borusunu açabilmek için Gül’ün ağzında şişkin halde duran balonu patlatarak müdahale ettiği tespit edildi.

ELİNDE ALETLE MORGA GİRMİŞ

İddianameye giren güvenlik kamerası kayıtları ve tanık beyanları ise soruşturmadaki bir başka dikkat çekici detayı gün yüzüne çıkardı. Kayıtlara göre doktor D.E.’nin, operasyonun ardından yanına aldığı bir aletle Ali Can Gül’ün cenazesinin götürüldüğü morga girdiği ve bir süre içeride kaldıktan sonra dışarı çıktığı belirlendi.