Tarım ve Orman Bakanlığı, 29 Ocak 2026 tarihinde yayımladığı güncel listeyle, taklit veya tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları ve ürünleri kamuoyuna duyurdu. Bakanlığın resmi denetimleri sonucunda tüketiciyi yanıltan, ürün içeriğini değiştiren ya da mevzuata aykırı üretim yapan çok sayıda firma ifşa edildi.

Açıklanan listede süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, bitkisel yağlar, baharatlar ve arıcılık ürünleri öne çıktı.

-Tereyağında Bitkisel Yağ, Peynirde Hile

Denetimlerde özellikle tereyağı ürünlerinde ciddi ihlaller tespit edildi. Ordu, Erzurum ve Gaziantep’te faaliyet gösteren bazı firmaların tereyağı adı altında bitkisel yağ karışımı sattığı belirlendi.

Ayrıca bazı peynir ürünlerinde de, mevzuata aykırı şekilde bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı. Bu durum, süt ürünlerinde tüketici sağlığının nasıl riske atıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

-Kebap, Lahmacun ve Köftede Kanatlı Eti Şoku

Listenin en dikkat çeken başlıklarından biri de et ürünleri oldu. Adana kebap, döner, köfte, lahmacun harcı ve çiğ ürünlerde yapılan incelemelerde;

-Dana eti yerine kanatlı eti kullanıldığı,

-Bazı ürünlerde sakatat (taşlık) tespiti yapıldığı,

-Et içeriğinin tüketiciye yanlış beyan edildiği tespit edildi.

Manisa, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Bilecik’te faaliyet gösteren restoran ve işletmeler listede yer aldı.

-Pul Biberde Domates, Baharatta Yasaklı Boya

Baharat ürünlerinde yapılan hileler de endişe verici boyutlara ulaştı. Özellikle pul kırmızı biber ve toz biber ürünlerinde;

Domates karıştırıldığı,

Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddeleri tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli birçok firmaya ait ürünlerin listede yer alması dikkat çekti.

-Zeytinyağında Tohum Yağı Karışımı

Zeytinyağı denetimlerinde ise doğal sızma zeytinyağı adıyla satılan birçok üründe tohum yağları karıştırıldığı belirlendi. Aydın, İzmir, Manisa ve Tekirdağ’da faaliyet gösteren firmaların bazı ürünlerinde;

-Daha düşük kaliteli yağlarla karışım yapıldığı,

-Ürün etiket bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

-Balda Taklit ve Tağşiş Tespiti

Arıcılık ürünlerinde de hile yapıldığı ortaya çıktı. Bazı süzme çiçek ballarında taklit veya tağşiş tespiti yapıldı.

İŞTE GÜNCEL TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ