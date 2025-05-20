Mide bulandıran cinsel istismar olayı bu kez Samsun'un Bafra İlçesinde yaşandı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Star Haber'den Serdar İpek'in haberine göre 40 yaşındaki Türkan Dayanıklı, 2023 yılında dayısının bir telefon konuşmasında, kuzenine 16 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiğini duydu.

'SANA DA YAPARIM YEĞEN'

Dayanıklı, dayısının kendisine de cinsel istismar girişiminde bulunduğunu ve “Benim cezaevinde çok ömrüm geçti yeğen, sana da yaparım” diyerek tehdit ettiğini öne sürdü. Türkan, kuzeninin yıllarca korkudan suskun kaldığını ve istismarı gizlediğini belirtti.

KUZENİN İTİRAFI SES KAYDINA ALINDI

Türkan Dayanıklı, 16 yaşından beri istismara uğradığını ve hamile kaldığını iddia eden kuzeninin itiraflarını gizlice kaydederek teyzesine dinletti. Kızının yaşadıklarını öğrenen anne Nermin Demirbozan sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine iki kuzen, savcılığa giderek dayıları hakkında suç duyurusunda bulundu ve yıllarca süren istismarı detaylıca anlattı.

DAYI SERBEST BIRAKILDI

Suçlamalar üzerine gözaltına alınan şüpheli dayı, ifadesinin ardından delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı. Kuzenler, dayılarından korktuklarını ve başlarına bir şey gelmeden önlem alınmasını talep etti. Telefonla ulaşılan dayı ise iddialara yanıt vermedi.

Yaşadıkları travmayı savcılıkta anlatan kuzenler, adaletin yerini bulmasını ve şüphelinin cezalandırılmasını istiyor.